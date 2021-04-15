أس: مودريتش سيجدد لـ ريال مدريد.. يتبقى فقط الإعلان الرسمي

يقترب لوكا مودريتش من تجديد عقده مع ريال مدريد لعام إضافي يبقيه في قلعة الميرنجي حتى صيف 2022.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن الاتفاق تم بالفعل بين اللاعب والنادي، ولا يتبقى الآن إلا الإعلان الرسمي عن تجديد التعاقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش وافق على تخفيض راتبه، وسيجدد عقده لعام واحد.

وأبدى مودريتش رغبة كبيرة في الاستمرار بـ ريال مدريد وأظهر مرونة في عملية التفاوض.

ومع استمرار مودريتش في ريال مدريد لعامٍ إضافي، سيقضي الكرواتي 10 سنوات داخل جدران نادي العاصمة الإسبانية.

مودريتش (35 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادما من توتنام هوتسبير الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

وخاض مودريتش 383 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 61، وساهم في تتويجه بـ16 بطولة مختلفة، منها 4 نسخ لدوري أبطال أوروبا، كما حقق الكرة الذهبية 2018.

ويعتبر مودريتش من أهم لاعبي ريال مدريد هذا الموسم بخوضه 3038 دقيقة حتى اللحظة في 40 مباراة.