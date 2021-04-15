تشكيل الدوري الأوروبي – النني على مقاعد بدلاء أرسنال.. ولاكازيت أساسي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه الذي يستعد لملاقاة سلافيا براج التشيكي اليوم الخميس.

ويحل أرسنال ضيفا على سلافيا براج في ملعب سينوبو لملاقاته في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا في إنجلترا بهدف لمثله.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: بابلو ماري- روب هولدنج- كالوم تشامبرز

في الوسط: إيميلي سميث روي- داني سيبايوس- توماس بارتي- جرانيت جاكا

في الهجوم: بوكايو ساكا- أليكساندر لاكازيت- نيكولاس بيبي