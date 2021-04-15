تشكيل الدوري الأوروبي – كافاني أساسي.. مشاركة دي خيا وعودة تيلليس

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه المستدعى للقاء غرناطة اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد.

ويستضيف يونايتد منافسه غرناطة في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما فاز عليه ذهابا في إسبانيا بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: أليكس تيلليس- فكيتور ليندلوف- أكسيل توانزيبي- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: فريد- نيمانيا ماتيتش

في الوسط الهجومي: بول بوجبا- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: إدينسون كافاني