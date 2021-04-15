معسكر مغلق لـ الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

الخميس، 15 أبريل 2021 - 18:01

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - النصر

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني دخول الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك مساء الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري المصري.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الفريق الأحمر سيدخل المعسكر المغلق قبل مباراة الزمالك بـ48 ساعة.

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ويبدأ معسكر الأهلي مساء غدا الجمعة ويستمر حتى موعد مباراة الزمالك.

وأكد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين قبل المواجهة المهمة.

الأهلي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

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