مجاهد: الانتقادات الموجهة للبدري بسبب تجربته مع بيراميدز

الخميس، 15 أبريل 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر

يرى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم أن النقد الذي يتعرض له حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بسبب تجربته مع نادي بيراميدز.

وقال أحمد مجاهد عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأرقام تدل على أن مسيرة حسام البدري مع المنتخب ناجحة حتى الآن، والمنتخب لم يخسر أي مباراة وتأهل لأمم إفريقيا".

وأضاف "إن شاء الله يكمل مسيرته بالنجاح مع المنتخب في بطولة إفريقيا وتصفيات كأس العالم".

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وأشار "البدري كان مديرا فينا للنادي الأهلي ثم رحل وتولى منصب رئيس نادي بيراميدز لفترة قصيرة".

وأكمل "تجربة حسام البدري مع نادي بيراميدز أثرت بشكل ملحوظ جدا على قطاع كبير من جماهير الأهلي، ولذلك يتم توجيه النقد له بدافع الانتماء للنادي الأحمر والغضب منه".

وعن حقيقة حصول نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم على راتب يبلغ مليون دولار رد قائلا: "غير حقيقي ولا يحصل على نصف هذا الراتب".

وأتم تصريحاته "كما أن راتب فينجادا يشمل راتب مساعديه أيضا".

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