ناتشو: ليس لدينا وقت للاستمتاع بالانتصارات

يعتقد ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد أن ضغط المباريات يجعل فريقه لا يستمتع بالانتصارات المميزة التي يحققها مؤخرا.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه ليفربول بدون أهداف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعبه أنفيلد يوم الأربعاء ليعبر لنصف النهائي بسبب الفوز 3-1 في الذهاب.

وقال ناتشو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نعلم أن ليفربول سيضغط بقوة. لقد خلقوا عدة فرص للتقدم، لكننا صمدنا على مدار المباراة".

وأضاف "قدمنا أداءً دفاعياً مذهلاً. ربما لم نقدم أفضل ما لدينا هجومياً كما فعلنا ذهاباً، ولكن أعتقد ان ذلك أمر طبيعي، الدفاع عن نتيجة مميزة مثل 3-1 أمر متوقع في مثل هذه المباريات".

وتحدث ناتشو عن غياب سيرجيو راموس ورافائيل فاران قائلا "أنا وميليتاو من لاعبي الفريق الأول، نحن مستعدان للعب مباريات رفيعة المستوى كمباراة ليفربول في أنفيلد".

وأردف "لقد لعبنا 3 مباريات قوية متتالية وقدمنا مستويات جيدة جداً. أنا سعيد من أجلي ومن أجل ميليتاو، ولكن قبل كل شيء أنا سعيد من أجل الفريق".

خلال أسبوع واحد نجح ريال مدريد في إسقاط ليفربول بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والانتصار على غريمه برشلونة في الدوري الإسباني قبل أن يتعادل في أنفيلد ويعبر لنصف النهائي.

وأكمل "إنه موسم غير عادي، مع مباريات كل ثلاثة أيام. بالكاد لدينا وقت لتذوق الانتصارات والاستمتاع بها، لكن هكذا هو جدول المباريات".

وواصل "كما قال زين الدين زيدان ربما لسنا على أفضل مستوى بدنياً كما في السنوات السابقة بسبب جدول المباريات، لكن تحقيق الانتصارات والتأهل لنصف النهائي يجعل الأمور أسهل قليلاً ويحفزنا لمواجهة كل ما هو قادم".

ولم يستطع ليفربول استغلال بدايته الجيدة في مباراته ضد ريال مدريد وواجه صمودا قويا من كورتوا حارس الفريق الإسباني وتكتل دفاعي كبير.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

وبذلك يضرب ريال مدريد موعدا ناريا مع تشيلسي في نصف النهائي.