"أمر غير مسبوق في أي مكان في العالم".. فولفسبورج يرعى فريقا أمريكيا

أعلن نادي فولفسبورج الألماني توسيع الشراكة مع نادي تشاتانوجا الأمريكي ليصبح راعيا لقميص الفريق الثاني في موسم 2021.

ويلعب فريق تشاتانوجا في الدرجة الثالثة الأمريكية ومقر النادي في ولاية تينسي الأمريكية مقر إنتاج شركة فولكس فاجن الألمانية.

وسيظهر لاعبو الفريق الأمريكي بشعار فولفسبورج على قمصانهم.

وبحسب وصف النادي الألماني عبر موقعه الرسمي "هو أمر غير مسبوق في أي مكان في العالم".

Our partnership with @ChattanoogaFC has officially been expanded! 🚨#VfLWolfsburg to become the official kit sponsor of Chattanooga Football Club! 🤝 More details on the partnership can be found here 👉 https://t.co/fIqeZDp2A3#CFCxWolfsburg pic.twitter.com/BGZE0ypkL7 — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) April 15, 2021

وتركز شراكة الناديين، بدءا من عام 2022 على تكوين فريق تشاتانوجا للسيدات بعدما توقف عام 2018 وكذلك تطوير فريق الشباب من خلال خبرات النادي الألماني.

ويحتل النادي الألماني المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وكان فريق تشاتانوجا قد وصل لمرحلة نصف نهائي من مرحلة "فصل الخريف" في ثاني مواسمه بالدرجة الثالثة.