"أمر غير مسبوق في أي مكان في العالم".. فولفسبورج يرعى فريقا أمريكيا

الخميس، 15 أبريل 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

شعار فولفسبورج يظهر على قميص تشاتانوجا

أعلن نادي فولفسبورج الألماني توسيع الشراكة مع نادي تشاتانوجا الأمريكي ليصبح راعيا لقميص الفريق الثاني في موسم 2021.

ويلعب فريق تشاتانوجا في الدرجة الثالثة الأمريكية ومقر النادي في ولاية تينسي الأمريكية مقر إنتاج شركة فولكس فاجن الألمانية.

وسيظهر لاعبو الفريق الأمريكي بشعار فولفسبورج على قمصانهم.

أخبار متعلقة
مجاهد: قمة الدور الثاني ستكون بصافرة مصرية.. وهي مباراة غير حاسمة في مشوار الدوري كورتوا: دافعنا أمام ليفربول كما لو كنا نلعب بـ12 لاعبا في الدرجة الثانية - بعد رحلة استمرت 15 عاما.. رحيل سيد عيد عن النصر كرة سلة - رامي جنيدي يقود الوحدة لنهائي الدوري السعودي لأول مرة في التاريخ

وبحسب وصف النادي الألماني عبر موقعه الرسمي "هو أمر غير مسبوق في أي مكان في العالم".

وتركز شراكة الناديين، بدءا من عام 2022 على تكوين فريق تشاتانوجا للسيدات بعدما توقف عام 2018 وكذلك تطوير فريق الشباب من خلال خبرات النادي الألماني.

ويحتل النادي الألماني المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وكان فريق تشاتانوجا قد وصل لمرحلة نصف نهائي من مرحلة "فصل الخريف" في ثاني مواسمه بالدرجة الثالثة.

فولفسبورج تشاتانوجا
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب سيتي السابق: زميلي طلب مني إصابته في التدريب.. ووافقت على ذلك 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عماد سليمان لـ في الجول: لم نفز إلا في مباراة واحدة ووضع الإسماعيلي لا يزال صعبا 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي - سلافيا براج (0) (0) أرسنال.. الشوط الأول 31 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (0)-(0) غرناطة.. انطلاق المباراة 34 دقيقة | أوروبا
الإعلان عن حكم نهائي كأس إسبانيا.. ذكرى سعيدة لـ بلباو وحزينة لـ برشلونة 34 دقيقة | أوروبا
أس: مودريتش سيجدد لـ ريال مدريد.. يتبقى فقط الإعلان الرسمي ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل الدوري الأوروبي – النني على مقاعد بدلاء أرسنال.. ولاكازيت أساسي ساعة | أوروبا
تشكيل الدوري الأوروبي – كافاني أساسي.. مشاركة دي خيا وعودة تيلليس ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك