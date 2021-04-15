مجاهد: قمة الدور الثاني ستكون بصافرة مصرية.. وهي مباراة غير حاسمة في مشوار الدوري

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون اتحاد الكرة عن تعيين حكما مصريا لإدارة مباراة القمة في الدور الثاني من الدوري بين الأهلي والزمالك.

وقال أحمد مجاهد عبر إذاعة الشباب والرياضة: "مباراة القمة في الدور الثاني وموعدها 10 مايو ستكون بحكام مصريين مثل المباراة التي ستلعب يوم الأحد المقبل".

وأضاف "وكذلك نهائي كأس مصر والسوبر المصري".

وأوضح "إذا كانت مباراة السوبر المصري خارج مصر وكان التعاقد ينص على وجود حكم أجنبي سيكون ذلك ولكن أي مباراة في بطولة مصرية على أرض مصر ستكون بحكم مصري".

وشدد "لدينا 21 حكما حاصلون على رخصة التحكيم بالفيديو (VAR) وجميعهم قادرون على تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بحضور الجماهير وحتى إذا كانت حاسمة للدوري، ما بالك بمباراة غير حاسمة في مشوار الدوري وفي منتصف الموسم وبدون جمهور".

وأتم تصريحاته "ملف الحكام غير المصريين في عصر اتحاد الكرة الحالي صفحة وانطوت والحكم المصري هو الأفضل في قارة إفريقيا".

ويلعب الزمالك مع الأهلي يوم الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري المصري.