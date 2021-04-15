كورتوا: دافعنا أمام ليفربول كما لو كنا نلعب بـ12 لاعبا

الخميس، 15 أبريل 2021 - 15:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد

أشاد تيبوا كورتوا حارس ريال مدريد بالأداء الدفاعي الذي قدمه فريقه في مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل ليفربول مع ضيفه ريال مدريد بدون أهداف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعبه أنفيلد يوم الأربعاء ليودع المسابقة بسبب الخسارة 1-3 في الذهاب.

وقال كورتوا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن سعداء للغاية بالتأهل إلى نصف النهائي. كانت مباراة صعبة للغاية ومعقدة للغاية، لكن ذلك أمر طبيعي في أنفيلد".

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وأضاف الحارس البلجيكي "تمكنا من الصمود ودافعنا جيدا وتصديت أنا لبعض التسديدات".

وأكمل "ربما كان من الممكن أن نكون أفضل قليلاً مع الكرة ونحسم المباراة"، معترفا "لم تكن أفضل مباراة لنا هجوميا".

وواصل "وصلنا إلى اللقاء بعد مباراتين صعبتين للغاية وربما لم نكن بأفضل مستوى هجومي، لكننا دفاعيا لعبنا كما لو كنا 12 لاعبا، وذلك أمر مذهل".

وعن تصدياته أوضح "في الشوط الأول تصديت لتسديدتين قويتين، الأولى من محمد صلاح وكانت تسديدة متميزة، في مستهل المباراة. بعد ذلك، تصديت لتصويبة جيمس ميلنر. بدا أن ذلك كسر معنوياتهم قليلاً ولم يسجلوا أي هدف في نهاية الأمر وعانوا أكثر".

واستمر "في بداية الشوط الثاني أيضاً اضطررت إلى التصدي لتسديدة جديدة. ولو سجلوا هدفاً في تلك اللحظة لكان أمامهم الشوط الثاني بأكمله للبحث عن الهدف الآخر".

وأتم حارس تشيلسي السابق "لقد دافعنا جيداً وتصدى ميليتاو لمحاولتين أيضاً. أنا سعيد بالعمل الدفاعي".

ولم يستطع ليفربول استغلال بدايته الجيدة في مباراته ضد ريال مدريد وواجه صمودا قويا من كورتوا حارس الفريق الإسباني وتكتل دفاعي كبير.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

وبذلك يضرب ريال مدريد موعدا ناريا مع تشيلسي في نصف النهائي.

ليفربول ريال مدريد تيبوا كورتوا
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