كرة سلة - رامي جنيدي يقود الوحدة لنهائي الدوري السعودي لأول مرة في التاريخ

قاد رامي جنيدي المحترف المصري مع الوحدة السعودي، فريقه لنهائي الدوري السعودي لكرة السلة للمحترفين لأول مرة في التاريخ.

ووصل الوحدة لنهائي الدوري السعودي لكرة السلة بعد تغلبه على الفتح.

وسيلعب الوحدة في النهائي أمام النصر الذي فاز على الهلال في نصف النهائي في المباراة التي أقيمت بصالة وزارة الرياضة في الرياض.

وتختتم منافسات البطولة بداية من اليوم الخميس، وحتى السبت المقبل في حالة التعادل تقام مباراة فاصلة بين الفريقين يوم الأحد.

ورحل رامي جنيدي عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي لخوض تجربة الاحتراف مع الوحدة السعودي.

وفاز جنيدي بـ8 بطولات للدوري المصري و6 بطولات عربية مع منتخب مصر، كما فاز أيضا بلقبين لبطولة الأندية العربية وكأس مصر والسوبر المصري.