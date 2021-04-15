طلعت يوسف: رحبنا بخوض حسام حسن مباراة الأهلي مع سموحة قبل الانتقال للدوري الليبي

الخميس، 15 أبريل 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

حسام حسن

كشف طلعت يوسف المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي عن أن ناديه رحب بخوض حسام حسن لاعب سموحة مباراة الأهلي مع الفريق الأزرق قبل الانضمام لفريقه.

وتعاقد أهلي طرابلس الليبي مع حسام حسن مهاجم سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وقال طلعت يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "حسام حسن ومحمد الترهوني لاعبا سموحة الذي ضمهما أهلي طرابلس لا يستطيعان المشاركة معنا إلا بعد فتح باب القيد في ليبيا".

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وأضاف "لذلك سمحنا للثنائي بالمشاركة مع سموحة أمام الأهلي، لأن القيد سيتم فتحه في ليبيا مع بداية الدور الثاني من الدوري في شهر مايو المقبل".

وأكمل "ولهذا رحبنا بخوض اللاعب مباراة الأهلي مع سموحة ثم انتقاله لنا".

وأتم تصريحاته "لا يوجد أماكن أخرى شاغرة في فريق أهلي طرابلس لضم محترفين جدد أو لاعبين من الدوري المصري".

ويلتقي سموحة مع الأهلي يوم 21 أبريل الجاري في الدوري المصري.

ويحتل أهلي طرابلس صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الليبي برصيد 15 نقطة من 7 مباريات.

ولعب حسام حسن صاحب الـ 27 عاما 12 مباراة في الدوري مع سموحة هذا الموسم وسجل فيهم 8 أهداف.

ويلعب حسن لسموحة منذ عام 2016، حينما انتقل له من الداخلية.

وسجل المهاجم الدولي 48 هدفا في 151 ظهور بقميص سموحة.

حسام حسن سموحة أهلي طرابلس
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