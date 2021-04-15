إطلاق حملة لإعادة فتح ملعب رونالدو نازاريو

يمر نادي ساو كريستوفاو البرازيلي بأزمة مالية طاحنة ويأمل في الحصول على مبلغ يعادل 22 ألف يورو من أجل تطوير ملعبهم "رونالدو نازاريو".

ويحتاج النادي للحصول على تقرير ملف الأمان من رجال الأطفاء لإعادة الملعب الذي توقف عن استضافة المباريات لـ 12 عاما.

وكان يخوض الفريق فقط منذ 2009 التدريبات وبعض المباريات في الأقسام الأدنى.

النادي الذي يقبع حاليا في الدرجة الخامسة البرازيلية كان النادي الذي أطلق مسيرة رونالدو الظاهرة لعالم كرة القدم.

رونالدو انضم لساو كريستوفاو بعمر الـ 13 عاما وظل معاهم حتى بدأت مسيرته الاحترافية بعمر الـ 16 بقميص كروزيرو البرازيلي.

ويعانى بسبب إجراءات فيروس كورونا التي منعت الجماهير من دخول الملعب، كان كان يخوض مبارياته المهمة في ملاعب أخرى.

ووفقا لمنصة 'Kickante'، تم حتى الآن التبرع بـ 7254 ريال برازيلي (1072 يورو) للنادي، وهو ما يعادل 4% من إجمالي المبلغ المطلوب.

يقدم النادي خيار تبرعات أكبر مقابل مكافآت. تتراوح الجوائز من شكر على الشبكات الاجتماعية لأرخص تبرع، وهو 60 ريال (8 يورو)، إلى المكافآت الأكبر مثل وجود عضوية للنادي مدى الحياة، والحصول على مقعد دائم في الملعب والاعتراف به على أنه السفير الرسمي لفريق ريو دي جانيرو، كل ذلك من أجل التبرع بمبلغ 10000 ريال (حوالي 1500 يورو).

تياجو فانسيلوت مدير التسويق قال في تصريحات: "هدفنا دائما هو العمل بأفضل طريقة ممكنة داخل وخارج الملعب، فالنتائج لم تصل بعد إلى أرض الملعب، ولكن مع ملعبنا من أجل أن يكون لدينا التشجيع لبناء فريق قوي وناجح".

وأتم "لقد زرعنا العديد من البذور على مر السنين ونحصد بعض الثمار، المستقبل يبشر بالكثير لهذا النادي التاريخي".

ويتسع الملعب الذي تم بناءه عام 1916 لـ19 ألف متفرج.