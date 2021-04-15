تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية

الخميس، 15 أبريل 2021 - 14:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام أتالانتا

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل أمام ريال مدريد من جديد في دوري أبطال أوروبا لكنه هدد مرمى الملكي كثيرا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال والتي انتهت بالتعادل السلبي وعبور الميرينجي لنصف النهائي لسابق فوزه 3-1 في إسبانيا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ريال مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.2 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان ترينت ألكسندر أرنولد بمتوسط تقييم بلغ 7.5 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 28 هدفا، 19 في الدوري، و3 في كأس إنجلترا، و6 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لملاقاة ليدز يوناتيد في الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.

فيما ضرب ريال مدريد موعدا ناريا مع تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد
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