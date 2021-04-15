جوارديولا: ندرك مدى قوة باريس سان جيرمان

يدرك بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي صعوبة مواجهة منافس كباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه شدد على رغبة فريقه في الوصول لما هو أبعد من نصف النهائي.

وكرر مانشستر سيتي فوزه بذات النتيجة على بروسيا دورتموند بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأهل لنصف النهائي للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالتأكيد نريد المزيد في دوري الأبطال، سنلعب أمام باريس سان جيرمان الذي وصل إلى النهائي العام الماضي ضد بايرن ميونيخ. نحن نعلم مدى قوتهم".

وأضاف "نحن نعيش لحظات جيدة لنا جميعا، وخاصة اللاعبين".

وشدد "لا يمكننا أن ننسى أننا خسرنا دوري أبطال أوروبا 4 مرات في السنوات الـ5 التي كنا فيها معا".

وأكمل "دوري أبطال أوروبا منافسة صعبة للغاية، أنت تعمل لمدة 10 أشهر ولهدف واحد، وقد يتسبب خطأ واحد في خروجك من البطولة".

وأتم "هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها النادي لنصف النهائي. نحن لسنا ناضجين بما فيه الكفاية في دوري الأبطال، لكننا نخطو خطوات".

سيتي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال اوروبا للمرة الأولى تحت قيادة مدربه جوارديولا وللمرة الثانية بعد موسم 2015-2016.

وكان سيتي فاز ذهابا في ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي بهدفين لهدف.

افتتح جود بيلينجهام أهداف المباراة لدورتموند في الدقيقة 15.

وأدرك رياض محرز التعادل لسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

وسجل فيل فودين هدف انتصار سيتي وتأكيد التأهل في الدقيقة 75.

وضرب سيتي بذلك موعدا ناريا مع باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي.

ومنذ قدوم جوارديولا لتدريب سيتي في عام 2017 ودع المسابقة الأوروبية من ربع النهائي ثلاث مرات ومرة من دور الـ16.