حكايات في الجول - لاعب مركز شباب سمسطا: ناشيء مصر المقاصة وصنايعي مبيض محارة أحلم بالممتاز

محمد عبد الرؤوف لاعب كرة قدم ويعمل في التوقيت ذاته "صنايعي مبيض محارة" ويحلم باللعب في الدوري الممتاز.

لاعب مصر للمقاصة السابق ومركز شباب سمسطا الحالي يروي مشواره لـ FIlGoal.com.

وقال عبد الرؤوف لـ FilGoal.com: "بدأت مع ناشئين مصر للمقاصة بعمر 13 عاما في مركز الظهير الأيسر وجناح حتى عمر 19 مع عصام خير الله وجمال لملوم مدربا الفريق".

وأضاف "رحلت بسبب إلغاء مرحلة الناشئين مواليد 95 ولم ألعب واستمررت موسما كاملا بعيدا عن كرة القدم".

وتابع "قررت العودة لكرة القدم من خلال مركز شباب الشواشنة لمدة موسم في أطسا ثم موسم آخر مع شباب طامية تحت قيادة أحمد قطب وإكرامي عبد العزيز",

وأكمل "تواصل معي علي حسن المدير الفني لمركز شباب سمسطا من أجل انضمامي للفريق في الدرجة الثانية وتعد خطوة مفضله لي، وحافظت علي تواجدي بالتشكيل الأساسي للفريق خلال مباريات الدوري".

ويمتهن عبد الرؤوف بجوار لعب كرة القدم مهنة مبيض محارة.

فيواصل "بدأت العمل كنجار مسلح في عمر 7 سنوات ثم مبيض محارة وعملت فترة أيضا في مخبز خبز سوري".

وأردف "العمل في غير أيام رمضان يكون صباحا حتى قبل التدريب ثم أذهب للتدريب، في رمضان نعمل صباحا وليلا حسب العمل لأن التدريب يكون ليلا بعد الإفطار".

وأتم صاحب الـ 26 عاما: "اجتهد حتى يكرمني الله بالمشاركة في الدوري الممتاز".