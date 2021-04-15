جوندوجان: هدف دورتموند المبكر تسبب في إيقاظنا

الخميس، 15 أبريل 2021 - 12:03

كتب : FilGoal

محمود داهود - إلكاي جوندوجان

يعتقد إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي أن الهدف المبكر الذي سجله بروسيا دورتموند في شباك فريقه أدى إلى نجاح فريقه في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكرر سيتي فوزه على دورتموند بهدفين لهدف يوم الأربعاء في ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال جوندوجان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد على الإطلاق في الدقائق الـ15 الأولى".

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وأضاف "لقد عانينا، لم نكن بالسرعة الكافية، كنا خائفين بعض الشيء من خسارة شيء ما، أعتقد أن ذلك كان واضحا تماما".

وتابع "بعدما اهتزت شباكنا بهذا الهدف المبكر بدأنا في التحسن، تمكنا من الاحتفاظ بالكرة وخلق فرصتين جيدتين".

واستمر "استهدفنا العودة إلى المباراة حتى سجلنا الهدف الأول في الشوط الثاني من أجل إعادة المباراة إلى أيدينا".

وافتتح جود بيلينجهام أهداف المباراة لدورتموند في الدقيقة 15، ثم أدرك رياض محرز التعادل لسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وسجل فيل فودين هدف انتصار سيتي وتأكيد التأهل في الدقيقة 75.

وأتم "أثبتنا أمام دورتموند أننا مستعدون للقتال في الدور نصف النهائي".

وضرب سيتي بذلك موعدا ناريا مع باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي.

مانشستر سيتي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال اوروبا للمرة الأولى تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا وللمرة الثانية بعد موسم 2015-2016.

ومنذ قدوم جوارديولا لتدريب سيتي في عام 2017 ودع المسابقة الأوروبية من ربع النهائي ثلاث مرات ومرة من دور الـ16.

جوندوجان مانشستر سيتي ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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