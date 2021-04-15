تقرير سويدي: إبراهيموفيتش يواجه عقوبة الإيقاف لـ 3 سنوات بسبب المراهنات

يواجه زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان ومنتخب السويد خطر الإيقاف لمدة 3 سنوات بسبب المراهنات.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان

وبحسب صحيفة Aftonbladet السويدية فأن إبراهيموفيتش يمتلك 10% من موقع مراهانات مقره في مالطا.

وأوضح التقرير أن الاتحاد السويدي كان على علم بالمشكلة منذ ثلاث سنوات وهذا هو السبب في عدم استدعاء المهاجم لكأس العالم 2018.

وبحسب التقرير فأن القضية التي يتابعها الاتحاد الدولي والأوروبي فأن السويدي قد يُعاقب بالإيقاف لمدة 3 سنوات وغرامة كبيرة، إذ لا يسمح فيفا ويويفا للاعبين المشاركين في مسابقتهم بامتلاك مصالح مالية في شركات المقامرة.

وأضاف التقرير أن المهاجم المخضرم هو رابع أكبر مالك في الشركة التي حققت أرباحا وصلت إلى 25.79 مليون جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب في 2019.

وأشار التقرير أن زلاتان قد يكون قد انتهك قواعد فيفا خلال تصفيات كأس العالم ضد جورجيا وفي تصفيات الدوري الأوروبي ضد شامروك روفرز الأيرلندي.

تنص لوائح فيفا الأخلاقية على أن أي شخص ينتهك قواعده سيعاقب بغرامة وإيقاف محتمل عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة أقصاها ثلاث سنوات، في حين أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أقل وضوحا عندما يتعلق الأمر بالعقوبة.

عندما ظهرت القصة في مارس 2018، قال هاكان سجستراند الأمين العام للاتحاد السويدي لكرة القدم: "وفقا للوائح وقواعد السلوك الخاصة بالفيفا، لا يجوز لأي لاعب امتلاك أسهم في شركات المراهنات بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويقترب ميلان من تجديد تعاقد زلاتان لموسم آخر ليواصل اللاعب البالغ 39 عاما مشواره مع الروسونيري.

شارك إبراهيموفيتش في 25 مباراة في الموسم الجاري وسجل 17 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

وعاد إبراهيموفيتش لميلان في يناير 2020، بعد 8 سنوات من رحيله عن الفريق.

وإجمالا شارك إبراهيموفيتش في 130 مباراة مع ميلان وسجل 84 هدفا وأرسل 32 تمريرة حاسمة.

توج مع الفريق بالدوري في موسم 2010-2011 وبالسوبر الإيطالي في موسم 2011-2012.