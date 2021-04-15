ميلنر: ودعنا دوري الأبطال بسبب عدم استغلال كل هذه الفرص

يؤمن جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول بأن فريقه ودع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بسبب عدم استغلال الفرص التي أتيحت له في لقاء الإياب.

وتعادل ليفربول مع ضيفه ريال مدريد بدون أهداف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعبه أنفيلد يوم الأربعاء، وودع البطولة بسبب الخسارة 1-3 في مدريد.

قال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأداء كان جيدًا في لقاء الإياب، الأمر الإيجابي هو أننا صنعنا الفرص، خاصة ضد فريق مثل هذا".

وأضاف "لقد فعلنا ما يكفي للتأهل، وأعتقد أنه مع الفرص التي سنحت لنا. من الواضح أننا كنا الفريق الأفضل".

وتابع "تحتاج فقط إلى الفرصة الأولى، إذا سجلت من فرصتك الأولى، فبالتأكيد ستغير النتيجة وسير المباراة، ولكن إذا لم تستغل فرصك فلن تنجح".

وأردف "لا يمكنك إضاعة فرص كالتي حظينا بها في لقاء الإياب، كان لدينا أكثر من فرصة كافية للقيام بما نحتاج إلى القيام به ولم نستغلها وكان هذا هو العامل المؤثر في توديع البطولة للأسف".

وواصل لاعب الوسط المخضرم "نشعر بخيبة أمل لأننا فعلنا كل ما أردنا القيام به بخلاف تسجيل الهدفين من أجل التأهل".

وأتم "صعبنا التأهل على أنفسنا بسبب أداءنا الضعيف في لقاء الذهاب، نعم فعلنا ما يكفي للفوز بلقاء الإياب ولكن في النهاية لم نكن جيدين بما فيه الكفاية خلال المباراتين".

ولم يستطع ليفربول استغلال بدايته الجيدة في مباراته ضد ريال مدريد وواجه صمودا قويا من ثيبو كورتوا حارس الفريق الإسباني وتكتل دفاعي كبير.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

وبذلك يضرب ريال مدريد موعدا ناريا مع تشيلسي في نصف النهائي.