مصدر من سموحة لـ في الجول: لقاء الأهلي الأخير لـ حسام حسن قبل الإعارة

كشف مصدر في نادي سموحة لـ FilGoal.com أن لقاء الأهلي سيكون الأخير لـ حسام حسن بقميص الفريق السكندري قبل السفر إلى ليبيا.

وكان نادي أهلي طرابلس الليبي قد أعلن استعارة هداف سموحة لمدة 6 أشهر.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل 21 أبريل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سموحة طلب من النادي الليبي أن يخوض حسام حسن مواجهة الأهلي بما إن الدوري في ليبيا متوقف ولن يخوض فريقه أي مباريات".

وأضاف "النادي الليبي عرض الأمر على طلعت يوسف المدير الفني الذي رحّب بالأمر، وسيكون لقاء الأهلي هو الأخير لحسام حسن قبل السفر".

وأتم "أحمد سامي المدير الفني يُجهز دريك نيسبامبي وعرفة السيد ومحمد نادي لتعويض غياب قائد الفريق".

ويحتل أهلي طرابلس صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الليبي برصيد 15 نقطة من 7 مباريات.

ولعب صاحب الـ 27 عاما 12 مباراة في الدوري مع سموحة هذا الموسم وسجل فيهم 8 أهداف.

ويلعب حسن لسموحة منذ عام 2016، حينما انتقل له من الداخلية.

وسجل المهاجم الدولي 48 هدفا في 151 ظهور بقميص سموحة.