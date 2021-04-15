مواعيد مباريات الخميس 15 أبريل 2021.. المصري والاتحاد في كأس مصر والنني مع أرسنال بـ الدوري الأوروبي

الخميس، 15 أبريل 2021 - 10:25

كتب : FilGoal

أحمد جمعة يسجل ويحتفل بهدف المصري في الجونة

تُحسم اليوم مواجهات ربع النهائي من الدوري الأوروبي، ولقاءين في ثمن نهائي كأس مصر.

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ويلتقي المصري مع طلائع الجيش في تمام التاسعة والنصف مساءً وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

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فيما يحل يواجه الاتحاد السكندري نظيره وادي دجلة في التوقيت ذاته وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

أوروبيا.. يحل غرناطة الإسباني ضيفا على مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد في إياب دور الـ 8 من الدوري الأوروبي في تمام التاسعة مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي نفس التوقيت يواجه روما الإيطالي أياكس الهولندى على بي إن سبورتس 3 بريميوم.

بينما يحل أرسنال ضيفا على سلافيا براج التشيكي وتذاع على بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وأخيرا يلاقي فياريال خصمه دينامو زغرب الكرواتي وتذاع على بي إن سبورتس 1 إكسترا.

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مواعيد المباريات كأس مصر الدوري الأوروبي
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