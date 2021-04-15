جوارديولا: هالاند سيصبح غير قابل للإيقاف.. وما حدث معنا لم يكن عدلا

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بإيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند قائلا أنه سيصبح غير قابل للإيقاف في المستقبل.

وكرر مانشستر سيتي فوزه بذات النتيجة على دورتموند بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأهل لنصف النهائي للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وقال جوارديولا عقب المباراة للصحفيين: "سيصبح هالاند غير قابل للإيقاف في المستقبل".

وواصل "أفضل طريقة للدفاع ضد هؤلاء اللاعبين الموهوبين عدم السماح لهم بامتلاك الكرة وعلينا إبعاده عن منطقة الجزاء".

وبرر "ليس لأنه سريع فقط بل لأنه جيد للغاية في اللمسة الأولى ويجيد التواصل مع اللاعبين الآخرين وينهي الفرص بشكل مميز سيصبح أقوى في المستقبل".

وعن جود بيلينجهام لاعب دورتموند قال جوارديولا ضاحكا: "لا أصدق أن عمره 17 عاما ربما يكذب".

أما عن التأهل لنصف النهائي قال بيب: "أنا سعيد جدا من أجل النادي والرئيس والمنظومة ككل، هذا النادي لا يملك الكثير من التاريخ لكننا نحاول بنائه".

وانتقد المدرب الإسباني ما تعرض له فريقه في السنوات الماضية حينما كان يتم إقصائه من البطولة "هذه بطولة رائعة ولكنها ليست عادلة".

وبرر "يُحكم علينا بالفشل بمجرد خروجنا منها".

وأردف "اليوم حصلنا على ركلة جزاء بسبب لمسة يد وفي يوم آخر ربما لم يكن ليتم احتسابها نحن ودعنا المسابقة أمام توتنام بسبب لمسة يد لم يتم احتسابها".

ومازال سيتي بإمكانه الفوز بأربع بطولات خلال الموسم الجاري وقال: "لن أتحدث عن الرباعية سنتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد".