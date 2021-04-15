محمود علاء هداف مدافعي الزمالك تاريخيا

الخميس، 15 أبريل 2021 - 01:23

كتب : إبراهيم رمضان

محمود علاء يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في حرس الحدود

أصبح محمود علاء هداف مدافعي الزمالك تاريخيا.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

ووصل محمود علاء إلى هدفه الـ40 بقميص نادي الزمالك، ليصبح أكثر مدافع سجل أهدافا بقميص الزمالك تاريخيا.

وسجل علاء هدفين في مباراة الزمالك أمام حرس الحدود بدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

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وجاءت أهداف محمود علاء مع الزمالك بواقع 30 هدفا في الدوري، و4 أهداف في كأس مصر، وهدفين في كأس السوبر المصري، وهدفين في دوري أبطال إفريقيا، وهدفين في الكونفدرالية الإفريقية.

صاحب الـ30 عاما وصل أيضا إلى 52 هدفا مع مختلف الفرق التي لعب معها.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف مساء الأربعاء على استاد الجيش في السويس، في دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل لدور الـ 16 في مواجهة الإسماعيلي.

محمود علاء الزمالك كأس مصر
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