مؤتمر موسيماني: قائمة الإصابات أصبحت طويلة للغاية

الخميس، 15 أبريل 2021 - 01:11

كتب : FilGoal

الأهلي - النصر

لام بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، حظه، بسبب قائمة إصابات فريقه الطويلة.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي لمباراة النصر في كأس مصر: "حققنا المطلوب ونجحنا في قطع بطاقة التأهل إلى الدور التالي، مباراة اليوم أمام النصر كانت نسخة معتادة من مباريات الكأس التي دائمًا ما تكون قوية للغاية في منافساتها، ونجح الأهلي في خلق فرص عديدة للتهديف وتحديدًا في الشوط الأول وهو أمر جيد جدا".

وأردف "الأهلي نجح في التقدم بهدف في الشوط الأول قبل أن يتعادل المنافس في الشوط الثاني، إلا أن قتال اللاعبين ورغبتهم في الفوز تحققت في الأمتار الأخيرة من المباراة".

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وأكمل "دفعت بعدد من العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، ومنحتها وقتًا كافيًا في لقاء اليوم، كما حرصت على الدفع بعدد من العناصر الأساسية في الجزء الأخير من المباراة حتى نجح والتر بواليا في تسجيل هدف الفوز".

وأتم "إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق اليوم تأتي لتزيد من أعداد المصابين في القائمة التي باتت طويلة للغاية، ولكن في النهاية نحن مستمرون في مشوار الفريق رغم الإصابات التي تضربنا بقوة بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة".

الأهلي فاز 2-1 على النصر القاهري في دور الـ 32 من كأس مصر في مباراة هاجم فيها كثيرا إلا أنه أهدر عديد الفرص، وعقد النصر عليه الأمور بهدف مفاجئ عكس سير اللعب. ويواجه الأهلي إنبي في دور الـ 16، وتتجه أنظاره الآن إلى مواجهة الدربي ضد الزمالك بعد 4 أيام، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

وتضم قائمة المصابين أمثال حمدي فتحي وحونيور أجايي وياسر إبراهيم وبدر بانون وعلي معلول ومحمد الشناوي الذي أصيب بفيروس كورونا.

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