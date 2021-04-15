عبد الحفيظ يوجه 6 أسئلة لاتحاد الكرة بسبب تكافؤ الفرص.. ويرفض التعليق على حديث رمضان صبحي

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ثلاثة أسئلة لاتحاد الكرة بسبب مبدأ تكافؤ الفرص وبدأ حديثه برغبته في معرفة سبب لعب فريقه مواجهة كأس مصر ضد النصر في الإسكندرية.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة "صدى البلد" اليوم الخميس: "لماذا خضنا مباراة كأس مصر في الإسكندرية؟ هل اللائحة تقول إن المباراة يجب أن تكون على ملعب محايد؟".

وواصل "الأهلي والنصر من القاهرة وملعبي هو السلام، فلماذا لم نلعب في استاد القاهرة أو بتروسبورت أو المقاولون العرب أو الكلية الحربية؟".

وتابع عبد الحفيظ حديثه "لو عملا بمبدأ تكافؤ الفرص قبل القمة المقبلة فالزمالك لعب في السويس ونحن ذهبنا للإسكندرية، وفي قمة شهر مايو ضد الزمالك سألعب أنا في الإسكندرية والزمالك سيواجه سموحة في القاهرة، هل ستجبره على الذهاب للإسكندرية؟".

وأضاف "هل يعقل أيضا أن ألعب سبع مباريات قبل قمة شهر مايو ضد الزمالك وأن أحصل على راحة 48 ساعة فقط بين كل مباراة والتي تليها؟".

وعن قول اتحاد الكرة سابقا إن من يتوج بدوري أبطال إفريقيا النسخة السابقة ويشارك في كأس العالم للأندية سيتعرض لضغط قوي في المباريات قال عبد الحفيظ: "حسنا لقد اقترحنا على اتحاد الكرة لعب مباراة الكأس بين مباراتي المريخ وسيمبا على أن نخوض مباراة في الدوري من بين السبع مباريات التي علي أن أخوضها بدلا من خوض مباراة كل 48 ساعة قبل قمة شهر مايو ضد الزمالك".

وأردف متسائلا "هل من العيب التنسيق مع الأندية في إفريقيا؟ لا أؤمن بذلك، هل قبل مباراة في الكأس أحصل على خمسة أيام راحة وقبل مباريات الدوري 48 ساعة؟ أيهما أولى؟ كان من الأولى لعب اليوم مباراة في الدوري".

وأكمل "هل يوجد أي فريق في العالم يحصل على راحة 48 ساعة قبل مبارياته في الدوري؟".

هدف أيمن أشرف

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن هدف إريك ماكسيم شوبو موتنج لاعب بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان وقال: "هل لم يجعل ذلك الهدف البعض يتذكر لقطة مشابهة؟".

وأكمل "هو مشابه لهدف أيمن أشرف ضد البنك الأهلي حتى مدافع سان جيرمان سقط أرضا أثناء تسجيل لاعب بايرن للهدف".

واستدرك "لكنها مباراة وانتهت بأزماتها".

رمضان صبحي

وبسؤاله عن رأيه فيما قاله رمضان صبحي لاعب بيراميدز في برنامج "رامز عقله طار" عن أنه يفتقد الأهلي ويتمنى العودة له بعد الحصول على موافقه ناديه قال: "لست معتادا على الرد على أي شخص غير متواجد معي في الفريق".

وشدد "ولا أتحدث سوى عما يخصني ويخص فريقي مثلما لا أحب أن يتحدث أي من مسؤولي الفرق الأخرى عن لاعبي فريقي".

علي معلول

وبسؤاله عن علي معلول وموعد عودته وتجديد تعاقده قال مدير الكرة في الأهلي: "معلول كان سيتواجد معنا ضد فيتا كلوب لكنه شعر ببعض الآلام".

وأتم "ربما يتواجد معنا نهاية الشهر الجاري أو بداية مايو".