قمصان: لا أظن أن الأهلي سيستعيد أي من اللاعبين المصابين قبل مواجهة الزمالك

الخميس، 15 أبريل 2021 - 00:46

كتب : FilGoal

الأهلي ضد النصر

لا يظن سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي أن فريقه سيستعيد أي من لاعبيه المصابين قبل مواجهة الزمالك في الدوري.

الأهلي فاز 2-1 على النصر القاهري في دور الـ 32 من كأس مصر في مباراة هاجم فيها كثيرا إلا أنه أهدر عديد الفرص، وعقد النصر عليه الأمور بهدف مفاجئ عكس سير اللعب. ويواجه الأهلي إنبي في دور الـ 16، وتتجه أنظاره الآن إلى مواجهة الدربي ضد الزمالك بعد 4 أيام، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

وقال قمصان عبر أون تايم سبورتس: "كان من المهم تجهيز لاعبين كثر في مباراتي سيمبا والنصر، في ظل سوء الحظ الذي نواجهه من حيث الإصابات".

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وأضاف "لا أظن أننا سنستعيد أي من اللاعبين المصابين قبل مواجهة الزمالك، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين الموجودين".

وأتم "النواحي النفسية قبل مباراة الزمالك يكون سهلا لأن اللاعب يعرف إنه مقبل على مباراة قمة ضد فريق قوي للغاية، لدينا دوافعنا وتصميم على الحفاظ على لقب بطولة الدوري".

وتضم قائمة المصابين أمثال حمدي فتحي وحونيور أجايي وياسر إبراهيم وبدر بانون وعلي معلول ومحمد الشناوي الذي أصيب بفيروس كورونا.

النصر الأهلي في الدوري الزمالك كأس مصر
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