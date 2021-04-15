زيدان: تعاملنا مع ليفربول أفضل من الكلاسيكو.. وهذا أكثر ما أفتخر به

الخميس، 15 أبريل 2021 - 00:34

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

يؤمن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن فريقه تعامل مع مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أفضل من مواجهة ةالكلاسيكو رغم التعادل في الأولى والفوز في الأخيرة على برشلونة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي تلى التعادل السلبي مع ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: "استحقينا التأهل لنصف النهائي أعتقدة أننا لعبنا جيدا وكنا على قلب رجل واحد".

وأكمل "تعاملنا مع المباراة حتى النهاية بشكل أفضل من الكلاسيكو لقد مررنا بأسبوع صعب واحتاج منا لمجهود ضخم ونحن الآن بخير".

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وعن أكثر ما يفتخر به قال زيدان: "شخصية كل اللاعبين في الفريق".

وتابع "لكننا لم نفز بأي شيء لذلك لن أقول أي شيء الآن وعلينا الاستمرار على هذا المنوال فقط ونحن الآن سعداء بالتأهل لنصف النهائي وعلينا أن نرتاح".

وأشاد زيدان بثيبو كورتوا حارس مرمى فريقه وقال: "ما يفعله استثنائي وأنا سعيد من أجله".

وبسؤاله عن مواجهة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "هناك العديد من المباريات سنخوضها قبل مواجهتهم".

قبل أن يستدرك ويتم حديثه "لكنها بالتأكيد مباراة صعبة فهو فريق جيد".

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