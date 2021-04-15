أسامة نبيه: حصدنا العديد من المكاسب أمام حرس الحدود.. ولا نهتم بهوية حكام القمة

الخميس، 15 أبريل 2021 - 00:30

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - الزمالك

أبدى أسامة نبيه مدرب الزمالك، سعادته بالمكاسب التي حصدها فريقه أمام حرس الحدود.

الزمالك فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل لدور الـ16 من كأس مصر.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 عقب اللقاء: "فوز مهم اليوم في توقيته بعد الخروج الإفريقي وقبل مباراة القمة".

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وأضاف "90 دقيقة من المكاسب بعودة بعض اللاعبين للمشاركة ومنح الفرصة لبعض الشباب أمثال حسام أشرف وحسام عبد المجيد".

نبيه أتبع "لنتحدث بواقعية. لدينا مشاكل والمشاكل لدينا دائما لا تنتهي، في كافة الأندية وليس الزمالك فقط".

واستمر "سنحاول بمنطقية وموضوعية حل مشاكلنا روديا رويدا. حسنا مثلا الجانب الهجومي وسجلنا 9 أهداف في 3 مباريات بعد فترة كنا نعاني فيها هجوميا".

وأتم "احترامنا الكامل للجنة التي تدير اتحاد الكرة. سواء أقيمت القمة بحكام مصريين أو أجانب، لن نشغل بالنا سوى بالأداء خلال المباراة ولن ننشغل بغير ذلك. في النهاية نحن سنكمل الدوري بحكام مصريين".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 18 أبريل، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

في الدوري الزمالك أسامة نبيه
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