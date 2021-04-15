رئيس لجنة الاستئناف: لا يضار المُتظلم من تظلمه

الخميس، 15 أبريل 2021 - 00:26

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بعد مباراة الأهلي في دوري الجمهورية مواليد 1999

قال عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة المصري إنه لا يمكن أن يضار مُتظلم من تظلمه.

وتحدث رئيس لجنة الاستئناف عبر قناة "صدى البلد" اليوم الخميس قائلا: "لا يضار المُتظلم من تظلمه أي أنه أنه تم إيقافك ثلاث مباريات وتظلمت على القرار فلا نستطيع إيقافك لخمس مباريات".

وواصل "من حق المتضرر أن يتظلم أمام لجنة الاستئناف ومدة التظلم 10 أيام منذ تاريخ صدور القرار، يجب أن ننتظر لأنه وارد أن يتظلم أحد في اليوم الأخير وشخص آخر يتظلم في اليوم الثاني من العقوبة".

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وأضاف "بعد ذلك نفحص الوقائع كما لو كانت قضية ولا ننظر لاسم النادي أو اسم اللاعب وننظر للمخالفة المرتكبة والعقاب المناسب لها ومن ثم نقرر، لا نوقع عقوبات يأتي إلينا العقوبات ويتظلم عليها البعض".

وبسؤاله لو تم تبرئة شخص ما بعدما كان قضى فترة إيقاف عشرة أيام هي مدة الاستئناف وأن ذلك قد يعد ظلما علق "لو فرضنا أن اشخص اعتدى على لاعب أو حكم فعلى الأقل فترة الاستئناف العشرة أيام هي أقل عقوبة له حتى لو سنخفض العقوبة فيما بعد".

وشدد "الاستئناف لا يوقف العقوبات إلا بعد العشرة أيام المذكورة في اللائحة ودراسة الموقف بالكامل".

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإيقاف إمام عاشور، لاعب الزمالك لمدة 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه.

كما عاقبت اللجنة 5 من ناشئي الزمالك، بالإيقاف 8 مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه، في "واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999"، وهم أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين سيد، وعمر ياسر.(طالع التفاصيل)

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