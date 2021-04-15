طبيب الأهلي: نتيجة أشعة أكرم توفيق مطمئنة وهذا موقف وليد سليمان

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن حالة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق، حالته مطمئنة.

وقال أبو عبلة عبر موقع ناديه الرسمي: "أشعة أكرم توفيق مطمئنة، ويخضع لفحص طبي يوم الخميس".

وأردف "الأشعة أثبتت إصابته بكدمة قوية في الذراع، وحالته مطمئنة للغاية".

وأكد "الفحص سيحدد موقفه من المشاركة في المران، ولكن حالته جيدة".

أما عن وليد سليمان فقال: "وليد سليمان شعر بألم في العضلة الخلفية ولذلك تم استبداله، وسيخضع لفحص طبي يوم الخميس للاطمئنان عليه".

الأهلي فاز 2-1 على النصر القاهري في دور الـ 32 من كأس مصر في مباراة هاجم فيها كثيرا إلا أنه أهدر عديد الفرص، وعقد النصر عليه الأمور بهدف مفاجئ عكس سير اللعب.

ويواجه الأهلي إنبي في دور الـ 16، وتتجه أنظاره الآن إلى مواجهة الدربي ضد الزمالك بعد 4 أيام، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.