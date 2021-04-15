حازم إمام: حققنا المطلوب أمام حرس الحدود.. جاهزون للأهلي

الخميس، 15 أبريل 2021 - 00:19

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام مع الزمالك أمام الإسماعيلي

أبدى حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك رضاه بالفوز على حرس الحدود والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر.

وقال حازم إمام في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "الفريق قدم مباراة جيدة اليوم أمام حرس الحدود، وحقق الهدف المطلوب بالفوز والصعود إلى دور الـ 16".

وأضاف "اللاعبون يحاولون إسعاد الجماهير بالفوز في كل المواجهات التي يخوضونها خلال الفترة الحالية".

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وأتم "مباراة الأهلي ستكون قوية، وسنلعب من أجل الفوز فقط للحفاظ على صدارة بطولة الدوري الممتاز".

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش في السويس، في دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل لدور الـ 16 في مواجهة الإسماعيلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 18 أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

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