كبوة بيراميدز مستمرة.. المقاصة يخطف نقطة من الدفاع الجوي

فشل بيراميدز في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، ولكن هذه المرة في الدوري، حيث تعادل مع مصر للمقاصة 1-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 16 من الدوري.

ويأتي التعادل، بعد خسارتين في المغرب والقاهرة، أمام الرجاء البيضاوي 2-0 و3-0 في دور المجموعات في الكونفدرالية.

وتقدم بيراميدز أولا بعد اختراق من رمضان صبحي، الذي مرر عرضية لمحمد فاروق الذي سدد في شباك المقاصة معلنا التقدم في الدقيقة السادسة من المباراة.

ولكن في الدقيقة 79، سجل عبد الله مجدي هدف التعادل للمقاصة، الذي كاد يلحقه فريق المدرب محمد عبد العظيم "عظيمة" بهدف في الدقيقة 94 ولكن انفراد شيمليس بيكلي ضرب قائم شريف إكرامي.

ويستمر سجل رودولفو أروابارينا المتذبذب مع بيراميدز، حيث حقق تعادله الثامن في 25 مباراة مع بيراميدز، فيما خسر 4 مرات وفاز في 13 مباراة.

أما عظيمة، فحقق تعادله الثاني في مباراتين مع مصر للمقاصة.

وتقدم الفريقان للمركز الخامس والسادس، حيث يملكان 26 نقطة بالتساوي، مع تفوق لبيراميدز بفارق الأهداف.