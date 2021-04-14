كلوب: طريقة إنهاء الفرص ضد ريال مدريد تشبه موسمنا.. صلاح كان يسجلهم بأعين مغلقة

أرجع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سبب عدم قدرة فريقه على الفوز على ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى افتقاد الدقة في اللمسة الأخيرة.

وتعادل ليفربول سلبيا بدون أهداف مع ريال مدريد اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد ليودع دوري الأبطال بعد الهزيمة ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

وقال كلوب عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية: "الأداء كان جيدا ولكننا خسرنا المقابلة ككل في مدريد".

وواصل "جعلنا المباراة غير مريحة لريال مدريد وتحلينا بالعنف والحدة في الأداء وخلقنا الكثير من الفرص في البداية وإن استغلينا أي منهم كان اللقاء سيُفتح على مصراعيه".

واستدرك "ولكن أصبحت الأمور أكثر صعوبة ومع الخبرة التي يمتلكها ريال مدريد قاموا بتهدئة المباراة وهكذا سارت".

وأردف "طريقة إنهاء الفرص تشبه موسمنا، نحن نعلم أن تلك الفرص يستطيع محمد صلاح تسجيلها بأعين مغلقة ولكنه لم يفعل والأمر كذلك مع روبرتو فيرمينو".

وواصل المدرب الألماني "فقدنا إيقاعنا في الشوط الثاني واحتجنا لفتح المساحات وأن نخلق بعض المواقف وكما قلت إجمالا كان الأداء جيدا ولكننا ودعنا البطولة في النهاية".

وأتم كلوب "الآن علينا التركيز على الدوري الإنجليزي وننظر إلى الجدول ونعرف ما نحتاجه وإن احتجنا للنقاط علينا اللعب جيدا".