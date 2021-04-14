بـ 3 كرات ثابتة وأقل مجهود قبل الدربي.. الزمالك يعبر الحدود ويضرب موعدا مع الإسماعيلي

قبل الدربي بأيام، قدم الزمالك المطلوب وتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر على حساب حرس الحدود.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي في دور الـ16، والذي كان قد تأهل سلفا على حساب لافيينا.

سجل حسن يوسف هدف حرس الحدود، فيما سجل يوسف إبراهيم "أوباما هدف، ومحمود علاء هدفين للزمالك.

التشكيل

باتريس كارتيرون بدأ بـ سيف الدين الجزيري في الهجوم، فيما عاد محمد أبو جبل لحراسة المرمى، ومحمد عبد الشافي لمركز الظهير الأيسر.

حسام عبد المجيد بدأ أيضا في الدفاع للمرة الثانية مع الفريق الأول في مسيرته.

وصف المباراة

تقدم مبكر

بعد دقائق أولى هادئة، تقدم حرس الحدود بهدف أول في مفاجأة كبيرة.

حسن يوسف ناشيء الزمالك سابقا، استلم الكرة في الدقيقة الثامنة على حدود منطقة الجزاء دون رقابة دفاعية، ثم سدد في المرمى على الأرض مسجلا الأول.

حميد أحداد كاد يدرك التعادل سريعا بعدما انفرد في الدقيقة العاشرة، لكنه سدد في جسد محمد فوزي حارس حرس الحدود.

طرد وتعادل

حميد أحداد انفرد مجددا في الدقيقة الـ16 وتعرض لإعاقة من خارج منطقة الجزاء. عمرو رمضان حكم المباراة احتسب مخالفة للزمالك، وطرد لـ أحمد قطاوي لاعب الزمالك السابق أيضا، والذي عرقل أحداد.

يوسف إبراهيم "أوباما" نفذ المخالفة ببراعة في المرمى مسجلا التعادل للزمالك.

خطورة بعد هدوء

المباراة هدئت بعد ذلك، وعادت الخطورة في الدقيقة الـ35. ركنية من فرجاني ساسي إلى شيكابالا في الجهة الأخرى والذي يخترق ويسدد بجانب القائم.

مجددا أرسل شيكابالا عرضية في الدقيقة الـ41، خطأ محمد فوزي في إخراجها، وتابعها أحداد بتصويبة تصدى لها الحارس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

محمد حليم بدأ الشوط الثاني بتبديلين في صفوف حرس الحدود بدخول محمود يوسف بدلا من حسن يوسف ومصطفى زكي بدلا من أحمد حسني.

وتحصل حميد أحداد على ركلة جزاء في الدقيقة الـ49. محمود علاء نفذ ركلة الجزاء بنجاح، وسجل الهدف الثاني لـ الزمالك.

الهدف هو الأول لـ محمود علاء منذ 1 أكتوبر 2020، والأول من ركلة جزاء منذ 27 سبتمبر 2020 أمام الجونة.

محمد حليم دفع لـ محمد أسعد في الدقيقة الـ61، وأحمد سعيد في الدقيقة الـ65 بدلا من وليد عادل.

في المقابل، دفع كارتيرون بـ محمود عبد العزيز في الدقيقة الـ65 بدلا من سيف الدين الجزيري.

محمود عبد العزيز عاد للمشاركة مع الزمالك لأول مرة منذ 28 أغسطس 2019 وقت الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام مصر للمقاصة. عودة بعد غياب 596 يوما.

هنا تحصل الزمالك على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ67 لصالح إسلام جابر.

محمود علاء سجلها أيضا بنجاح، وأضاف الثالث للزمالك.

تبديلات جديدة

هنا اطمأن كارتيرون على نتيجة اللقاء، وبدأ الدفع بـ أسماء أخرى.

حازم إمام وحسام أشرف شاركا بدلا من حمزة المثلوثي وشيكابالا بالدقيقة الـ71.

وفي الدقيقة الـ79، شارك مروان حمدي ومحمد عبد السلام بدلا من حميد أحداد ومحمود علاء.

مشاركة هي الأولى لـ محمد عبد السلام منذ 7 فبراير، وقت المشاركة لدقيقة واحدة أمام الاتحاد السكندري، وظهور ثاني فقط لمدافع المنتخب الأوليمبي هذا الموسم.

محمود جمعة كان آخر تبديلات حرس الحدود بدلا من محمود عبده في الدقيقة الـ87.

حكم المباراة احتسب 4 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، لكنها لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتأهل لدور الـ16.

ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي في دور الـ16، والذي كان قد تأهل سلفا على حساب لافيينا.