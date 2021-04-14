ملوك أوروبا لا يسقطون في أنفيلد.. ريال مدريد يتعادل مع ليفربول ويطير لنصف نهائي الأبطال

لم يستطع ليفربول استغلال بدايته الجيدة في مباراته ضد ريال مدريد وواجه صمودا قويا من ثيبو كورتوا حارس الفريق الإسباني وتكتل دفاعي كبير.

وتعادل ليفربول مع ضيفه ريال مدريد سلبيا بدون أهداف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعبه أنفيلد اليوم الأربعاء.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

وبذلك يضرب ريال مدريد موعدا ناريا مع تشيلسي في نصف النهائي.

ليفربول لا يستغل سيطرته

بدأت المباراة بضغط هجومي واضح من ليفربول بهدف تعويض الهزيمة في لقاء الذهاب وبالفعل كاد محمد صلاح يسجل هدفا مبكرا لكن تسديدته تصدى لها كورتوا في الدقيقة الثانية.

وجاء أول تهديد من ريال مدريد بتسديدة من لوكا مودريتش في الدقيقة التاسعة لكن دفاع ليفربول شتت الكرة إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

وكاد جيمس ميلنر يسجل هدفا جميلا بتسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء لكن كورتوا تألق وحولها لركلة ركنية.

وفي أخطر فرص الشوط الأول انطلق كريم بنزيمة من الناحية اليسرى وسدد الكرة التي ارتطمت بقدم أوزان كاباك ثم في القائم الأيمن لمرمى ليفربول لتضيع فرصة هدف محقق على ريال مدريد.

وتابع فينيسيوس جونيور الكرة المرتدة بتسديدة تصدى لها أليسون بثبات.

وفي الدقيقة 38 أرسل أرنولد عرضية رائعة لكن ساديو ماني لم يستطع اللحاق بالكرة رغم عدم وجود رقابة عليه.

وعقب مرور دقيقتين أطلق محمد صلاح تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى خارج الملعب.

وتلى تلك التسديدة واحدة أخرى من فينالدوم لكن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب.

غياب الأهداف مستمر

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي قوي مثل نظيره الأول من ليفربول وسدد فيرمينو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا وواصل تألقه.

وانطلق فيرلاند ميندي في هجمة سريعة من الناحية اليسرى وأرسل تمريرة زاحفة شتتها ميلنر قبل أن تصل إلى بنزيمة.

وفي الدقيقة 60 أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديلين بمشاركة تياجو ألكانتارا وديوجو جوتا بدلا من جيمس ميلنر وأوزان كاباك.

وكاد فينيسيوس جونيور يقتل اللقاء بهدف في الدقيقة 66 بعد انفراد تام لكن أليسون خرج من مرماه وتصدى للكرة على مرتين وقبل أن تصل لبنزيمة.

وسدد فيرمينو كرة قوية حولها كاسيميرو لركلة ركنية ومنها كاد جوتا يسجل هدفا لكن تسديدته ارتطمت بدفاع ريال مدريد ثم الشباك في الخارج.

ومن الركلة الركنية الثانية ارتطمت رأس فابينيو برأس ناتشو هيرنانديز ليحصل الأخير على خطأ.

وفي الدقيقة 72 أجرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تبديلين بمشاركة ألفارو أودريوزولا ورودريجو بدلا من توني كروس وفينيسيوس جونيور.

واصل ليفربول ضغطه لكن دفاع ريال مدريد تكتل بقوة وحرم الريدز من الوصول إلى مرماهم.

ومن ركلة ركنية لليفربول سددها ناثانيل فيليبس برأسه لكنها مرت دون خطورة.

ورد ريال مدريد بعرضية من مودريتش أبعدها فيليبس نفسه عن مرماه.

وكاد بنزيمة يسجل هدفا برأسه لكن تصويبته ذهبت أعلى مرمى ليفربول.

وفي الدقيقة 82 شارك شيردان شاكيري وأليكس أوكسلايد شامبرلين بدلا من فيرمينو وماني.

فيما شارك إيسكو في ريال مدريد بدلا من أسينسيو.

وعلى الرغم من سيطرة ليفربول على الكرة لكنه لم يستطع الوصول لمرمى كورتوا وتشكيل خطورة عليه بعد التبديلات الهجومية.

وكاد صلاح يسجل هدفا لكن كورتوا تصدى له مجددا بعدما خرج من مرماه.

واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.