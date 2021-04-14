التشخيص المبدئي لـ إصابة أكرم توفيق

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 22:28

كتب : FilGoal

الأهلي - النصر

أثبت الفحص المبدئي الذي أجراه الجهاز الطبي للأهلي، أن التشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق هو كدمة قوية في الكوع.

ووضع الجهاز الطبي ذراع أكرم توفيق في حامل لتثبيت الحركة.

ويخضع توفيق لأشعة خلال الساعات الماضية، لاستبيان مدى قوة الإصابة.

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ويعاني الأهلي من موجة إصابات قوية، لينضم توفيق لأمثال حمدي فتحي وحونيور أجايي وياسر إبراهيم وبدر بانون وعلي معلول ومحمد الشناوي الذي أصيب بفيروس كورونا.

وأصيب أكرم خلال مواجهة الأهلي والنصر، في كأس مصر.

وخرج أكرم متأثرا بالإصابة في الدقيقة 12 من المباراة، وشارك أليو ديانج في محله.

أكرم توفيق الأهلي
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