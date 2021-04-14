انتهت كأس مصر – الزمالك (3)-(1) حرس الحدود.. الأبيض إلى دور الـ16

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 21:04

كتب : FilGoal

الزمالك - حرس الحدود - الدوري المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وحرس الحدود، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

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ق. 79 مروان حمدي ومحمد عبد السلام يشاركان بدلا من حميد أحداد ومحمود علاء.

ق. 71 حازم إمام وحسام أشرف يشاركان بدلا من شيكابالا وحمزة المثلوثي.

ق. 68 جووول ثاالث. محمود علاء يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 66 ركلة جزااء جديدة للزمالك بعد عرقلة من مصطفى زكي على إسلام جابر داخل منطقة الجزاء,

ق. 64 محمود عبد العزيز يشارك بدلا من سيف الدين الجزيري,

ق. 51 جووول ثااني. محمود علاء يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 48 ركلة جزاااء للزمالك. بينية من ساسي إلى أحداد الذي تعرض لدفعة من خالد سامي داخل منطقة الجزاء، والحكم يحتسبها ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 عرضية من شيكابالا أخطأ محمد فوزي في إخراجها، وتابعها أحداد بتصويبة تصدى لها الحارس.

ق. 35 ركنية من ساسي إلى شيكابالا في الجهة الأخرى والذي يخترق ويسدد بجانب القائم.

ق. 18 جووول التعاادل للزمالك. أوباما ينفذ الكرة الثابتة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 16 أووه طرد أحمد قطاوي لاعب حرس الحدود بعد عرقلة حميد أحداد المنفرد

ق. 10 حميد أحداد ينفرد ويسدد لكن محمد فوزي يتصدى لها إلى ركنية.

ق. 8 جووول أول لحرس الحدود عن طريق حسن يوسف من تصويبة من خارج منطقة الجزاء في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

كأس مصر الزمالك حرس الحدود
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