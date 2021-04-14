مباشر في الدوري - بيراميدز (1) - (0) المقاصة.. سجال بين الفريقين

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة (عبر حسابات بيراميدز)

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ومصر للمقاصة، المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري.

ولدى الفريقين 25 نقطة، ولكن بيراميدز يحل خامسا والمقاصة يحل سابعا.

طالع تشكيل الفريقين، ومتابعة للنتيجة، من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول من المباراة

ق6: رمضان صبحي يخترق ويمرر عرضية تتهادى لمحمد فاروق الذي يسدد ويسجل الأول لبيراميدز جووووول

انطلاق المباراة

بيراميدز مصر للمقاصة في الدوري
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