مباشر في الدوري - بيراميدز (1) - (0) المقاصة.. سجال بين الفريقين
الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 21:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ومصر للمقاصة، المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري.
ولدى الفريقين 25 نقطة، ولكن بيراميدز يحل خامسا والمقاصة يحل سابعا.
طالع تشكيل الفريقين، ومتابعة للنتيجة، من هنا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول من المباراة
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انطلاق المباراة
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