انتهت في الدوري - بيراميدز (1) - (1) المقاصة
الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 21:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ومصر للمقاصة، المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري.
ولدى الفريقين 25 نقطة، ولكن بيراميدز يحل خامسا والمقاصة يحل سابعا.
طالع تشكيل الفريقين، ومتابعة للنتيجة، من هنا
نهاية المباراة
ق79: عبد الله مجدي يتعادل لمصر للمقاصة.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول من المباراة
ق6: رمضان صبحي يخترق ويمرر عرضية تتهادى لمحمد فاروق الذي يسدد ويسجل الأول لبيراميدز جووووول
انطلاق المباراة