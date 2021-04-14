انتهت كأس مصر - الأهلي (2) - (1) النصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والنصر في دور الـ 32 لـ كأس مصر.

ويواجه الفائز من المواجهة، إنبي، في دور الـ 16.

طالع تشكيل الفريقين، وتغطية المباراة لحظة بلحظة من هنا

نهاية المباراة

ق88: بواليا يهدر انفرادا بعد تعاون رائع مع كهربا

ق82: بواليا يضرب النصر بالهدف الثاني. بواليا بتابع تسديدة طاهر الطائشة داخل المنطقة ويسجل ثاني أهدافه مع الأحمر

ق74: تسديدة من كهربا بباطن القدم تخطئ المرمى

ق71: أفشة وشريف يشاركان على حساب ناصر ماهر ومروان محسن

ق69: تسديدة من كالوشا لاعب وسط النصر، قريبة من مرمى علي لطفي.

ق64: أفشة يستعد للمشاركة في المباراة

ق62: تسديدة رامي ربيعة ترتد من دفاعات النصر من على خط المرمى، وطاهر يسدد فرصة لاحقة فوق العارضة.

ق61: كهربا ووالتر بواليا يستعدان للمشاركة مع الأهلي، حيث يحلان بدلا من وليد سليمان الذي خرج مصابا وصلاح محسن

ق54: أحمد الصعيدي جوووول. عرضية أرضية رائعة من أحمد داهش تصل لأحمد الصعيدي الذي يسجل التعادل للنصر.

ق51: عرضية من صلاح محسن كادت تدخل مرمى النصر لكنها تخرج لركنية.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+2: وليد سليمان يأبى أن يخرج الشوط بنتيجة التعادل.. يستغل كرة مرتدة من دفاع النصر بعد عرضية مروان محسن، ويسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة.

دقيقتان وقت بدلا من ضائع.

ق43: صلاح محسن كاد يستغل كرة مرتدة من أحمد جمال حارس النصر، لعبها "لوب" على العارضة بسنتيمترات.

ق36: تسديدة من وليد سليمان من ركلة حرة يتصدى لها حارس النصر أحمد جمال

ق31: بطاقة أولى في المباراة لأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

ق30: استمرار الضغط الأحمر، بلا خطورة كبيرة.

ق25: اعتراضات من دكة الأهلي بسبب رؤيتهم لأحقية مروان محسن في ركلة جزاء تغاضى الحكم عن احتسابها.

ق22: أحمد جمال يتألق على مرتين في التصدي لكرتين من صلاح محسن ووليد سليمان. عرضية من بيكهام وضعها مروان محسن على طبق من ذهب لصلاح محسن لكن أحمد جمال يتألق، قبل أن يمهدها وليد سليمان لنفسه ويسدد لكن الحارس يتصدى.

ق20: صلاح محسن ينفرد إثر تمريرة مروان محسن، لكنه يسدد خارج المرمى

ق12: أليو ديانج يستعد للمشاركة بعد إصابة أكرم توفيق. إصابة وتبديل اضطراري مبكر.

ق3: وليد سليمان يمهد الكرة لطاهر، الذي يسدد لكن أحمد جمال حارس النصر يتصدى.

انطلاق المباراة