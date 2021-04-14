استراحة ليلة الأبطال – بروسيا دورتموند (1) - (0) مانشستر سيتي.. تقدم الفريق الألماني

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام يحتفل بهدفه مع بروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بروسيا دورتموند التي تقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف دون رد.

ق27: يا ربااااه العارضة تحرم دي بروين من هدف محقق.

ق15: جووووووووول جود بيلينجاهم يسجل الهدف الأول لدورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق7: تسديدة أولى من دورتموند عن طريق محمود داوود تصدى لها إيدرسون بثبات.

ق6: دفاع دورتموند شتت عرضية من دي بروين قبل أن تصل للاعبي سيتي.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي بروسيا دورتموند ليلة الأبطال
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