استراحة ليلة الأبطال – بروسيا دورتموند (1) - (0) مانشستر سيتي.. تقدم الفريق الألماني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بروسيا دورتموند التي تقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف دون رد.

ق27: يا ربااااه العارضة تحرم دي بروين من هدف محقق.

ق15: جووووووووول جود بيلينجاهم يسجل الهدف الأول لدورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق7: تسديدة أولى من دورتموند عن طريق محمود داوود تصدى لها إيدرسون بثبات.

ق6: دفاع دورتموند شتت عرضية من دي بروين قبل أن تصل للاعبي سيتي.

انطلاق المباراة.