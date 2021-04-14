انتهت ليلة الأبطال – بروسيا دورتموند (1) - (2) مانشستر سيتي.. كتيبة جوارديولا إلى نصف النهائي

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

فيل فودين يحتفل بهدفه مع مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بروسيا دورتموند التي تقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار مانشستر سيتي بهدفين لهدف وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ق75: جوووووووووول فودين يسجل الهدف الثاني وتأكيد الانتصار لمانشستر سيتي بتسديدة صاروخية بيسراه ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

ق55: جوووووووووول محرز يدرك التعادل من ركلة جزاء صاروخية.

ق53: حكم الفيديو يتأكد من اللقطة.

ق52: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بداعي لمسة يد على إيمري كان.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف دون رد.

ق27: يا ربااااه العارضة تحرم دي بروين من هدف محقق.

ق15: جووووووووول جود بيلينجاهم يسجل الهدف الأول لدورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق7: تسديدة أولى من دورتموند عن طريق محمود داوود تصدى لها إيدرسون بثبات.

ق6: دفاع دورتموند شتت عرضية من دي بروين قبل أن تصل للاعبي سيتي.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي بروسيا دورتموند ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
كبوة بيراميدز مستمرة.. المقاصة يخطف نقطة من الدفاع الجوي 6 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: طريقة إنهاء الفرص ضد ريال مدريد تشبه موسمنا.. صلاح كان يسجلهم بأعين مغلقة 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رصاصة بواليا تقتل صمود النصر.. الأهلي يمر إلى دور الـ 16 بصعوبة قبل الدربي 20 دقيقة | مصر
بـ 3 كرات ثابتة وأقل مجهود قبل الدربي.. الزمالك يعبر الحدود ويضرب موعدا مع الإسماعيلي 34 دقيقة | مصر
زالت عقدة ربع النهائي.. سيتي يقتل دورتموند ويضرب موعدا ناريا مع سان جيرمان 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ملوك أوروبا لا يسقطون في أنفيلد.. ريال مدريد يتعادل مع ليفربول ويطير لنصف نهائي الأبطال 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشخيص المبدئي لـ إصابة أكرم توفيق ساعة | مصر
انتهت كأس مصر – الزمالك (3)-(1) حرس الحدود.. الأبيض إلى دور الـ16 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك