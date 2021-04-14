انتهت ليلة الأبطال – بروسيا دورتموند (1) - (2) مانشستر سيتي.. كتيبة جوارديولا إلى نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بروسيا دورتموند التي تقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار مانشستر سيتي بهدفين لهدف وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ق75: جوووووووووول فودين يسجل الهدف الثاني وتأكيد الانتصار لمانشستر سيتي بتسديدة صاروخية بيسراه ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

ق55: جوووووووووول محرز يدرك التعادل من ركلة جزاء صاروخية.

ق53: حكم الفيديو يتأكد من اللقطة.

ق52: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بداعي لمسة يد على إيمري كان.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف دون رد.

ق27: يا ربااااه العارضة تحرم دي بروين من هدف محقق.

ق15: جووووووووول جود بيلينجاهم يسجل الهدف الأول لدورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق7: تسديدة أولى من دورتموند عن طريق محمود داوود تصدى لها إيدرسون بثبات.

ق6: دفاع دورتموند شتت عرضية من دي بروين قبل أن تصل للاعبي سيتي.

انطلاق المباراة.