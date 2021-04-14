انتهت ليلة الأبطال – ليفربول (0) - (0) ريال مدريد.. الفريق الملكي إلى نصف النهائي

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وريال مدريد التي تقام في ملعب أنفيلد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدو أهداف وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ق82: تبديل لريال مدريد بمشاركة إيسكو بدلا من أسينسيو.

ق82: تبديلان جديدان لليفربول بمشاركة تشامبرلين وشاكيري بدلا من ماني وفيرمينو.

ق72: تبديلان لريال مدريد بمشاركة ألفارو أودريوزلا ورودريجو بدلا من توني كروس وفينسيسوس جونيور

ق60: تبديلان هجوميان لليفربول بمشاركة تياجو ألكانتارا وديوجو جوتا بدلا من جيمس ميلنر وأوزان كاباك.

ق46: تسديدة قوية من فيرمينو تصدى له كورتوا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: يا ربااه مرور جيد من أرنولد بعدما ساعده الحظ وارتطمت الكرة بفينيسيوس ومررها إلى فينالدوم لكن الأخير سدد الكرة خارج الملعب.

ق41: تسديدة من صلاح داخل منطقة الجزاء لكن تصويبته مرت أعلى مرمى ريال مدريد.

ق38: عرضية رائعة من أرنولد لكن ماني لم يستطع اللحاق بالكرة.

ق20: يا ربااااااه القائم يحرم بنزيمة من هدف محقق بعد تسديدة ارتطمت بقدم كاباك ثم القائم، وفينيسوس يسدد الكرة المرتدة وأليسون تصدى له.

ق11: تسديدة مقوسة رائعة من ميلنر وتصدي رائع من كورتوا وحول الكرة لركلة ركنية.

ق9: تسديدة أولى من مودريتش لكن دفاع ليفربول شتت الكرة لركلة ركنية.

ق2: يا ربااااه فرصة هدف مبكر ولكن كورتوا يتألق أمام تسديدة صلاح.

انطلاق القمة.

ليفربول ريال مدريد ليلة الأبطال
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