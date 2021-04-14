التشكيل – بيراميدز يهاجم بـ 5 لاعبين.. وباسم مرسي وصلاح عاشور يقودان المقاصة

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 20:46

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، عن تشكيل فريقه للمباراة المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري، ضد مصر للمقاصة.

ويهاجم الأرجنتيني ضيفه القادم من الفيوم بـ 5 لاعبين، يتقدمهم عبد الله السعيد، وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومحمد فاروق، وجون أنتوي.

وجاء التشكيل كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور – أحمد سامي– عمر جابر

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إسلام عيسى – رمضان صبحي – محمد فاروق – عبد الله السعيد

الهجوم: جون أنتوي

أما محمد عبد العظيم "عظيمة"، فجاء تشكيله كالتالي..

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عبد الله مجدي – أحمد عبد العزيز "مودي" – سعيد الونش – محمد دسوقي

الوسط: عماد فتحي– فارس طارق – أحمد صبيحة – هشام محمد

الهجوم: باسم مرسي – صلاح عاشور

ولدى الفريقين 25 نقطة، ولكن بيراميدز يحل خامسا والمقاصة يحل سابعا.

بيراميدز مصر للمقاصة في الدوري
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