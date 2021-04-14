التشكيل – بيراميدز يهاجم بـ 5 لاعبين.. وباسم مرسي وصلاح عاشور يقودان المقاصة
الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 20:46
كتب : FilGoal
أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، عن تشكيل فريقه للمباراة المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري، ضد مصر للمقاصة.
ويهاجم الأرجنتيني ضيفه القادم من الفيوم بـ 5 لاعبين، يتقدمهم عبد الله السعيد، وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومحمد فاروق، وجون أنتوي.
وجاء التشكيل كاملا كالتالي..
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور – أحمد سامي– عمر جابر
الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إسلام عيسى – رمضان صبحي – محمد فاروق – عبد الله السعيد
الهجوم: جون أنتوي
أما محمد عبد العظيم "عظيمة"، فجاء تشكيله كالتالي..
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عبد الله مجدي – أحمد عبد العزيز "مودي" – سعيد الونش – محمد دسوقي
الوسط: عماد فتحي– فارس طارق – أحمد صبيحة – هشام محمد
الهجوم: باسم مرسي – صلاح عاشور
ولدى الفريقين 25 نقطة، ولكن بيراميدز يحل خامسا والمقاصة يحل سابعا.