التشكيل – بيراميدز يهاجم بـ 5 لاعبين.. وباسم مرسي وصلاح عاشور يقودان المقاصة

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، عن تشكيل فريقه للمباراة المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري، ضد مصر للمقاصة.

ويهاجم الأرجنتيني ضيفه القادم من الفيوم بـ 5 لاعبين، يتقدمهم عبد الله السعيد، وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومحمد فاروق، وجون أنتوي.

وجاء التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور – أحمد سامي– عمر جابر

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إسلام عيسى – رمضان صبحي – محمد فاروق – عبد الله السعيد

الهجوم: جون أنتوي

أما محمد عبد العظيم "عظيمة"، فجاء تشكيله كالتالي..

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عبد الله مجدي – أحمد عبد العزيز "مودي" – سعيد الونش – محمد دسوقي

الوسط: عماد فتحي– فارس طارق – أحمد صبيحة – هشام محمد

الهجوم: باسم مرسي – صلاح عاشور

ولدى الفريقين 25 نقطة، ولكن بيراميدز يحل خامسا والمقاصة يحل سابعا.