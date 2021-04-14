تشكيل الزمالك – أبو جبل يحرس المرمى.. وعبد الشافي أساسي أمام الحدود

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 20:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

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يقود محمد عبد الشافي تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود، فيما يحرس محمد أبو جبل المرمى.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود بعد قليل، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

تشكيل الزمالك شهد عودة محمد عبد الشافي كأساسي لأول مرة منذ 22 أغسطس 2020 وقت المشاركة أمام الأهلي والخروج مصابا بكسر في الترقوة.

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من جهة أخرى، يعود محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك لأول مرة منذ 17 فبراير الماضي وقت الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

الوسط: فرجاني ساسي – إسلام جابر.

أمامهما: شيكابالا – أوباما – حميد أحداد.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد السلام - أحمد فتوح - حازم إمام.

الوسط: محمود عبد العزيز.

الهجوم: مروان حمدي - حسام أشرف - يوسف أسامة - حمدي علاء.

كأس مصر الزمالك حرس الحدود
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