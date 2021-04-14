تشكيل الأهلي - ناصر وسعد أساسيان وكوكا يقود الجبهة اليسرى أمام النصر.. وعودة كهربا

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة النصر.

ويلعب الأهلي ضد النصر في دور الـ32 لكأس مصر في المباراة التي تقام في ستاد الإسكندرية.

ودفع موسيماني بالمدافع سعد سمير أساسيا في التشكيل بجوار رامي ربيعة.

كما يقود اللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا الجبهة اليسرى في ظل غياب كل من علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف.

بينما عاد محمود عبد المنعم "كهربا" للظهور مرة أخرى مع الأهلي ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد نبيل كوكا.

الوسط: ناصر ماهر – أكرم توفيق – وليد سليمان.

الهجوم: طاهر محمد – صلاح محسن – مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – محمود كهربا – محمد شريف – بدر بانون – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – والتر بواليا – محمد حسام ميدو – عبد الرحمن أشرف.