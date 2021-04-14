تشكيل ليلة الأبطال – دورتموند يحافظ على ثباته.. وسيتي بالقوة الضاربة

حافظ بروسيا دورتموند على تشكيله الذي واجه به مانشستر سيتي الأسبوع الماضي وذلك في لقاء الإياب الذي يقام اليوم الأربعاء.

ويستضيف بروسيا دورتموند منافسه سيتي في ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز سيتي بهدفين لهدف.

وجاء تشكيل بروسيا دورتموند كالتالي:

في حراسة المرمى: ماروين هيتز

في الدفاع: رافائيل جيريرو- ماتس هوميلز- مانويل أكانجي- ماتيو موري

في الوسط: إيمري كان- جود بيلنجام- محمود داوود

في الهجوم: ماركو ريوس- إيرلينج هالاند- أنسجار كناوف

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الذي أعلنه مدربه بيب جوارديولا كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- روبن دياز- جون ستونز- كايل ووكر

في الوسط: رودري- كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان

في الهجوم: رياض محرز- فيل فودين- بيرناردو سيلفا