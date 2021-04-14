تشكيل ليلة الأبطال – عودة فيرمينو وصلاح أساسي مع ليفربول.. وتبديل وحيد في ريال مدريد

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 19:51

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ليفربول - فينيسيوس جونيور

أجرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تبديلا وحيدا على تشيكل فريقه المستدعى للقاء ليفربول عن لقاء الذهاب.

ويشارك فيدريكو فالفيردي بدلا من لوكاس فاسكيز في الظهير الأيمن.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أنفيلد اليوم الأربعاء لملاقاة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لهدف.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: ثيبو كورتوا

في الدفاع: فيرلاند ميندي- ناتشو هيرنانديز- إيدير ميلياتو- فيدريكو فالفيردي

في الوسط: كاسيميرو- لوكا مودريتش- توني كروس

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيمة- ماركو أسينسيو

أما تشكيل ليفربول الذي أعلنه مدربه يورجن كلوب فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- أوزان كاباك- ناثانايل فيليبس- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوس: فابينيو- جيمس ميلنر- جورجينيو فينالدوم

في الهجوم: ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- محمد صلاح

وشهد تشكيل ليفربول إجراء تبديلين بمشاركة جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو بدلا من نابي كيتا ديوجو جوتا.

ليفربول ريال مدريد ليلة الأبطال
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