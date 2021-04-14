اتحاد الكرة يؤجل قمة حسم دوري 1999 والاجتماع مع الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل قمة الشباب بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل مسابقة 1999، والاجتماع المقرر إقامته بين رئيسي الناديين.

وأعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لحسم بطل مسابقة الدوري لمواليد 1999، إلى وقت يتحدد لاحقا.

من جهة أخرى، كشف الاتحاد عن تأجيل الاجتماع المقرر مع محمود الخطيب وعماد عبد العزيز رئيسي ناديي الأهلي والزمالك نظرا لظروف طارئة.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن مباراة بين الأهلي والزمالك مواليد 1999 لتحديد بطل مسابقة الدوري لتلك المرحلة السنية بعد تساوي الفريقين في عدد النقاط، وحدوث جدل حول بطل المسابقة حسب اللائحة.

الاتحاد كان قد دعا أيضا رئيسي الأهلي والزمالك لجلسة لتهدئة الأوضاع، قبل أن يعلن تأجيلها لظروف طارئة.

ويستعد الأهلي والزمالك لمباراة القمة بينهما يوم 18 أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.