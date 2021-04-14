مصطفى محمد يعلن إصابته بفيروس كورونا ثم يحذف التغريدة

أعلن مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي ومنتخب مصر، إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يقوم بحذف التغريدة التي أعلن فيها الأمر.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وكشف محمد عن إصابته، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أن يحذف التغريدة بعدها بدقائق.

ويلعب محمد معارا من الزمالك لجالاتاسراي، منذ يناير الماضي.

مصطفى محمد سجل منذ انضمامه إلى جالاتا سراي 6 أهداف وصنع هدفا في 11 مباراة.

ولم يستطع مهاجم منتخب مصر في هز الشباك في الدوري التركي في المباريات الخمس الأخيرة.

ويحتل الأسود المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 62 نقطة بعد مرور 33 جولة من المسابقة.