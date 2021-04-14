فليك: كنا الفريق الأفضل في المباراتين.. وهذا سبب تأهل سان جيرمان

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 17:07

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

يؤمن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بأن فريقه كان الأفضل في مباراتي باريس سان جيرمان بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأشار إلى سبب تأهل الفريق الباريسي لنصف النهائي.

وتأهل باريس سان جيرمان على حساب بايرن ميونخ رغم خسارته في إياب ربع النهائي بهدف دون رد لكنه استفاد من انتصاره ذهابا في ألمانيا بنتيجة 2-3.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أصيب الفريق بخيبة أمل، نشعر جميعًا بخيبة أمل".

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وأضاف "لعبنا مباراتين جيدتين. لكننا افتقرنا إلى القليل من الحسم أمام المرمى في كلتا المباراتين".

وأكمل "يجب أن أثني على الفريق لما قدمه ولعقليتهم. في النهاية، بحسب المباراتين كنا الفريق الأفضل".

وأشار إلى السبب الرئيسي لتأهل سان جيرمان بقوله "العامل الحاسم هو أن كفاءة باريس كانت أفضل من كفاءتنا في مباراة الذهاب".

وتابع فليك "أود أن أؤكد مرة أخرى أن فريقي قاتل وأظهر عقلية رائعة في كلتا المباراتين".

وأتم "بداية من يوم الأربعاء يجب أن يكون التركيز على مواجهة فولفسبورج في الدوري الألماني".

وكسر باريس سان جيرمان لعنة تكرار نهائيات دوري أبطال أوروبا بتكرار المواجهة في النسخة التالية ولكن في مرحلة مبكرة.

وتأهل سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة في ملعب حديقة الأمراء من بايرن ميونيخ بهدف دون رد اليوم الثلاثاء.

سجل هدف المباراة الوحيد إريك ماكسيم شوبو موتنج في الدقيقة 40 برأسية.

ولكن سان جيرمان تأهل بفضل التعادل في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل فريق واحتساب الهدف المُسجل خارج ملعبه بهدفين.

وكانت مباراة الذهاب في أليانز آرينا في ألمانيا انتهت بفوز الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف لهدفين.

لعنة تكرار النهائيات

منذ عام 2000 تعد هذه هي المرة الخامسة التي تتكرر فيها مواجهة طرفي النهائي في النسخة التالية ولكن في مرحلة مبكرة من البطولة.

وفي الأربع مرات السابقة انتصر الفريق المتوج باللقب.

ولكن كسر سان جيرمان اللعنة واستطاع الثأر من بايرن وأقصاه ليتأهل هو إلى نصف النهائي منتظرا الفائز من مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.

هانز فليك بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان
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